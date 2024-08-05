Нечистоты попадают в Логмозеро и Онежское озеро

Лепту в процесс загрязнения вносят и те, кто откачивает содержимое септиков В нарушении природоохранного законодательства под Петрозаводском убедились специалисты Росприроднадзора, сообщили в паблике Народного фронта.
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