ХАМАС против «Аль-Каиды» – битва за души

После победы ХАМАС на выборах 2006 г. его отношения с ООП продолжали оставаться напряжёнными, переходившими местами в том числе и в вооружённое противостояние, о чём мы говорили в предыдущем материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Дроны летят по странной траектории»: БПЛА «Герань» поразили хранилище топлива в Одесской области и ряд объектов противника в других регионах
- Беспилотники на востоке Сирии атаковали базу США, которая обеспечивала трафик контрабандной нефти
- Объявлен в розыск бывший замглавы министерства финансов России
Свежие комментарии