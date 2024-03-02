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Праздник сегодня, 2 марта: что можно и что нельзя делать в святых Феодора Тирона и Мариамны – традиции, молитва, приметы

Праздник сегодня, 2 марта: что можно и что нельзя делать в святых Феодора Тирона и Мариамны – традиции, молитва, приметы

Праздник сегодня, 2 марта: что можно и что нельзя делать в святых Феодора Тирона и Мариамны – традиции, молитва, приметы Елена ГалицкаяСегодня, 2 марта, в народном календаре отмечается день святых Феодора Тирона и Мариамны.

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