Праздник сегодня, 2 марта: что можно и что нельзя делать в святых Феодора Тирона и Мариамны – традиции, молитва, приметы Елена ГалицкаяСегодня, 2 марта, в народном календаре отмечается день святых Феодора Тирона и Мариамны.