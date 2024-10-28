В «Артеке» прошла торжественная церемония закрытия конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» прошла торжественная церемония закрытия конкурса, где собрались 3000 участников – финалисты «Большой перемены» среди школьников 8-10 классов, активисты Движения Первых и артековцы 12 смены.
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