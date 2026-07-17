Бубнов объяснил причины поражения Англии в полуфинале ЧМ

Фото: afa.com.ar›es/ Российский футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, в чем причины поражения сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной: «Англичане то ли подустали, то ли решили удержать счtт победный.