"Смута" через два месяца

Кросиво жи!Итак, прошло два месяца с выхода «Смуты». Сейчас, когда у заказной кампании по её дискредитации закончились деньги, а ботофермы перебросили на другие фронта, можно спокойно поговорить о российской игровой индустрии.
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