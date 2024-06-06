Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Смута" через два месяца

"Смута" через два месяца

Кросиво жи!Итак, прошло два месяца с выхода «Смуты». Сейчас, когда у заказной кампании по её дискредитации закончились деньги, а ботофермы перебросили на другие фронта, можно спокойно поговорить о российской игровой индустрии.

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