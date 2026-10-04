«Я пережил три воздушные тревоги, но был спасён сопровождавшими» – Мерц привёз Зеленскому «допомогу»

Немецкая делегация прибыла в Киев с пакетом помощи, в том числе, против реактивных «Гераней», и постоянная воздушная тревога с прилётами красноречиво дополняла «важность события».
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