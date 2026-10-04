Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

869 подписчиков

«Я пережил три воздушные тревоги, но был спасён сопровождавшими» – Мерц привёз Зеленскому «допомогу»

«Я пережил три воздушные тревоги, но был спасён сопровождавшими» – Мерц привёз Зеленскому «допомогу»

Немецкая делегация прибыла в Киев с пакетом помощи, в том числе, против реактивных «Гераней», и постоянная воздушная тревога с прилётами красноречиво дополняла «важность события».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым