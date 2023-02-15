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Скончавшийся в Подмосковье генерал МВД Владимир Макаров боролся с депрессией

Скончавшийся в Подмосковье генерал МВД Владимир Макаров боролся с депрессией

Он не мог найти себе место после отставки.Бывший заместитель начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров, который был найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье, последний месяц боролся с депрессией.

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