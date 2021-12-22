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Польша опозорилась: Чечко Эмиль, простой солдат, рассказал о зверских убийствах на границе

Польша опозорилась: Чечко Эмиль, простой солдат, рассказал о зверских убийствах на границе

Варшава обвиняла Минск в бесчеловечности, а сама покровительствовала расстрелам мигрантов и волонтеров Александр Ситников На фото: пограничный столб Польши и Белоруссии (справа налево) (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Государственный пограничный комитет Республики Беларусь на своем официальном сайте сделал заявление: «16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения».

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