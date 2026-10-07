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В Москве средний размер пенсии в августе превысил 27,3 тысячи рублей

В Москве средний размер пенсии в августе превысил 27,3 тысячи рублей

В Москве средний размер пенсии в августе превысил 27,3 тыс. рублей, сообщает Социальный фонд России. Средний размер пенсии в столице на 1 августа 2026 года составил 27 331 рубль, приводит данные РИА Новости.

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