Разработчики The First Descendant выдадут компенсацию всем игрокам за ошибку в магаз...

Разработчики The First Descendant выдадут компенсацию всем игрокам за ошибку в магазине New Year’s Luck ShopС момента запуска события New Year’s Luck Shop в лутер-шутере The First Descendant в игре обнаружилась досадная ошибка.
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