В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» транспортные полицейские Крыма организовали для детей из Запорожья и Херсона двухдневный отдых

Сотрудниками Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с Общественным советом при ведомстве в преддверии Нового года для детей из Запорожской и Херсонской областей в возрасте от 8 до 14 лет организован двухдневный отдых в Крыму.
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