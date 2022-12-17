«Чикаго» отчислил Костаса Адетокумбо

«Чикаго» отчислил тяжелого форварда Костаса Адетокумбо (25 лет, 208 см). Адетокумбо подписал двусторонний контракт с «Буллс» 15 октября, но не провел за команду ни одного матча в этом сезоне.

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