Американский экс-разведчик Скотт Риттер посетил новосибирский стенд на ВДНХ

Военный эксперт посещает Россию второй раз за год и снова его визит начинается с Новосибирска.Американский писатель и военный эксперт, бывший морпех-разведчик и инспектор по вооружениям Специальной комиссии ООН Скотт Риттер во второй раз за 2023 год приехал в Россию.
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