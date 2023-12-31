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Американский экс-разведчик Скотт Риттер посетил новосибирский стенд на ВДНХ

Американский экс-разведчик Скотт Риттер посетил новосибирский стенд на ВДНХ

Военный эксперт посещает Россию второй раз за год и снова его визит начинается с Новосибирска.Американский писатель и военный эксперт, бывший морпех-разведчик и инспектор по вооружениям Специальной комиссии ООН Скотт Риттер во второй раз за 2023 год приехал в Россию.

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