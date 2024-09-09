Экс-замгубернатора Томской области получил 5 лет колонии за растрату

Также бывшему чиновнику был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Решением Советского районного суда Томска бывший замгубернатора по инвестициям региона Юрий Гурдин получил пять лет колонии общего режима.
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