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Экс-замгубернатора Томской области получил 5 лет колонии за растрату

Экс-замгубернатора Томской области получил 5 лет колонии за растрату

Также бывшему чиновнику был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Решением Советского районного суда Томска бывший замгубернатора по инвестициям региона Юрий Гурдин получил пять лет колонии общего режима.

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