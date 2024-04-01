Interia: В будущем прорыве эшелонированной обороны ВСУ будет принимать участие САО 2С42 "Лотос"

На Украине местная власть отчиталась о строительстве почти 2000-километровой оборонительной линии в несколько эшелонов, предназначенной, прежде всего, для купирования возможного прорыва российской стороны, накапливающей к будущему генеральному наступлению множество ресурсов: от новых войсковых … .