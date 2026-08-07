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Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

Последним общим универсальным предком называют организм (или группу организмов), гены которого есть у всех ныне живущих — неважно, бактерий, архей (микробы с принципиально отличающимся от бактерий устройством клетки) или эукариот.

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