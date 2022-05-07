Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

0:1 в Москве - «Ленинградец» уже вряд ли завоюет путёвку в ФНЛ

0:1 в Москве - «Ленинградец» уже вряд ли завоюет путёвку в ФНЛ

«Ленинградец» проиграл в Москве «Динамо-2» со счётом 0:1 в матче 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2 подгруппы «А» в группе 2.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх