Руководитель Aston Martin отреагировал на слухи о переговорах с Ньюи

Руководитель Aston Martin отреагировал на слухи о переговорах с НьюиAston MartinГлава команды Aston Martin Майк Крак ответил на прямой вопрос, сделали ли «зеленые» предложение главному конструктору Red Bull Racing Эдриану Ньюи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии