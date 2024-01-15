Джабаров усомнился в правдивости данных о подготовке НАТО к войне с РФ

ТАСС/picture alliance/photothek/Thomas Imo Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в правдивости сообщений о подготовке в Германии плана войны между НАТО и Россией.
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