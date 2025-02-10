Обезумевшие фанатки Бурака Озчивита чуть не разнесли Кремлёвский дворец

Государственный Крепюмлевский дворец 10 февраля превратился в настоящее женское царство.Посмотреть на звезду турецких сериалов «Великолепный век», «Королёк -птичка певчая» и подобного романтика, секс-символа всех возрастов, знойного актера и брутала Бурака Озчивита, желающих оказалось немало.
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