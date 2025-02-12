Только 12% нижегородцев планируют праздновать День святого Валентина

Нижегородцы теряют интерес ко Дню святого Валентина. Опрос провели аналитики сервиса SuperJob. Согласно опросу, в котором приняли участие экономически активные граждане и представители компаний, лишь 12% жителей города намерены отмечать 14 февраля.
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