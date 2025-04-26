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Закон и Порядок

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"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России

"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России

Урбан: посол России в ФРГ должен участвовать в мероприятиях к юбилею Победы © AP Photo / Markus Schreiber Флаги на здании бундестага в Берлине.

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