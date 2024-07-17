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Московский зоопарк получил от Ямала соглашение на передачу овцебыков

Московский зоопарк получил от Ямала соглашение на передачу овцебыков

Московский зоопарк получит овцебыков с Ямала. Об этом пишет «Ямал 1». Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин вручил соглашение на передачу овцебыков руководителю Московского зоопарка на торжественном открытии конференции, посвященной 160-летию Московского зоопарка.

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