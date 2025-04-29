Раскрыты подробности парламентских выборов в Канаде

Либеральная партия Канады, под руководством действующего премьер-министра Марка Карни, одержала победу на выборах, получив достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства, сообщает телеканал CTV.
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