Сотрудники ГУ МВД России по СКФО приняли участие во Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества»

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ГУ МВД России по СКФО и полицейские, прибывшие в служебную командировку из различных регионов страны для несения службы в составе ВОГОиП МВД России, приняли участие во всероссийской акции «Код донора.
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