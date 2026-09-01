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Поцарапалась антипригарная сковорода: можно ли на ней готовить дальше

Одна царапина на антипригарной сковороде заставляет многих сразу отправлять ее в мусор. Считается, что поврежденное покрытие начинает отравлять еду, но реальная опасность связана совсем с другим процессом.

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