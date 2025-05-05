Посольство России в Словакии обратилось к словацким политикам, намеревающимся посетить Киев 9 мая.Посольство России в Словакии обратилось к словацким политикам, намеревающимся посетить Киев 9 мая, напомнив им об исторических событиях.
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