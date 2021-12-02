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Уехавший из России Моргенштерн попал на видео в Дубае (ВИДЕО)

Уехавший из России Моргенштерн попал на видео в Дубае (ВИДЕО)

Предположительно, на такой шаг он пошел после нападок от главы СКР Александра Бастрыкина, обвинившего музыканта в торговле наркотиками и раскритиковавшего артиста за паразитический образ жизни, который он транслирует с помощью своего творчества.

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