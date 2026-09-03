Лавров обвинил Запад в поощрении терактов Киева против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в поддержке террористических действий Киева против России. Это заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
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