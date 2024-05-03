Анатолий Чубайс организовал Центр исследований истории России в Израиле

Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве.Центр российских исследований начал работу на факультете социальных наук Тель-Авивского университета – об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.
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