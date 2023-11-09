Ключевая ставка ЦБ опустится ниже 10% в 2025 году

По базовому прогнозу Банка России ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках заседания комитетов по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.
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