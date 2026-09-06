Там, где не прощают

Алексей возвращается в родовую усадьбу на севере, чтобы продать землю и забыть. Его встречает суровая природа и холодный прием отца, который за двадцать лет так и не простил его за гибель младшего брата.
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