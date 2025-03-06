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Сибиряки получили на троих 51 год лишения свободы за покушение на теракт

Сибиряки получили на троих 51 год лишения свободы за покушение на теракт

По заданию украинского куратора они планировали поджечь избирательный штаб Путина. Трое жителей Новосибирской области Сергей Дементьев, Артем Жиленков и Дмитрий Родькин признаны виновным в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору.

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