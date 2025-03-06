Сибиряки получили на троих 51 год лишения свободы за покушение на теракт

По заданию украинского куратора они планировали поджечь избирательный штаб Путина. Трое жителей Новосибирской области Сергей Дементьев, Артем Жиленков и Дмитрий Родькин признаны виновным в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору.
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