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Химики узнали вероятный механизм протекания реакции, важной для создания наиболее эффективных лекарств

Химики узнали вероятный механизм протекания реакции, важной для создания наиболее эффективных лекарств

Гидрирование с переносом водорода — важная реакция органического синтеза, в которой происходит восстановлении двойных связей С=O и C=N за счет переноса водорода от соединения-донора, отличного от молекулярного H2.

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