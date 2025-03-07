Химики узнали вероятный механизм протекания реакции, важной для создания наиболее эффективных лекарств

Гидрирование с переносом водорода — важная реакция органического синтеза, в которой происходит восстановлении двойных связей С=O и C=N за счет переноса водорода от соединения-донора, отличного от молекулярного H2.
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