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Орловские новости

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Клычков показал момент атаки украинского БпЛА на детсад в Орле

Клычков показал момент атаки украинского БпЛА на детсад в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видео с моментом прилета украинского БпЛА в детсад №98 в Орле.

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