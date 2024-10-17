Медицинской страховой компании «МАКС-М» - 30 лет

Медицинской страховой компании «МАКС-М» 17 октября 2024 года исполняется 30 лет. Представители компании принимали активное участие в создании нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения в сфере медицинских услуг в новых условиях функционирования отрасли, вырабатывали социальные гарантии, направленные на улучшения здоровья граждан.
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