Генерал Михайлов: нападение на поезд Джонсона мог организовать Киев

Украинские спецслужбы могут быть причастны к инциденту с дроном, разорвавшимся вблизи поезда, перевозившего экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
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Начались извинения. По мне, так просто жаль, не попали. в этого подонка. За это надо извиняться.