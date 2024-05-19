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Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Сен-Кантен» сыграет с «Виллербаном»

«Сен-Кантен» постарается сравнять счет с «Виллербаном» на домашней арене. Чемпионат Франции Плей-офф 1/4 финала (до двух побед) Второй матч Сен-Кантен – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 19 мая, 20.

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