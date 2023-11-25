Как работать с генетической памятью, чтобы она перестала влиять на наше будущее Алёна Юрьева В сфере психологии существует захватывающее понятие, которое переплетается с нашим поведением и мотивами, иногда остающимися за кадром осознания.
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