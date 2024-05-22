В России назвали арест генерала Попова экзаменом для нового главы Минобороны

Марков: арест генерала Попова станет экзаменом для нового главы Минобороны Политолог Сергей Марков назвал политическим экзаменом арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова для нового главы Минобороны Андрея Белоусова.
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