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В России назвали арест генерала Попова экзаменом для нового главы Минобороны

В России назвали арест генерала Попова экзаменом для нового главы Минобороны

Марков: арест генерала Попова станет экзаменом для нового главы Минобороны Политолог Сергей Марков назвал политическим экзаменом арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова для нового главы Минобороны Андрея Белоусова.

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