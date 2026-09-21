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ТР Үзәк сайлау комиссиясе бермандатлы окргуларда тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләрен атады

ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Татарстанның бермандатлы сайлау округларында тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләрен игълан итте.

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