Похищенную отцом девочку из Петербурга спустя пять лет нашли в Белоруссии

В Белоруссии нашли девочку из Санкт-Петербурга, которая пять лет назад была похищена отцом. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram, мужчину вместе с девочкой задержали в белорусском аэропорту «Минск-1» при попытке улететь в ОАЭ по поддельным документам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии