Похищенную отцом девочку из Петербурга спустя пять лет нашли в Белоруссии

В Белоруссии нашли девочку из Санкт-Петербурга, которая пять лет назад была похищена отцом. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram, мужчину вместе с девочкой задержали в белорусском аэропорту «Минск-1» при попытке улететь в ОАЭ по поддельным документам.