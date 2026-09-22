Райский сад перфекциониста: геометрия растений

Порой кажется, что растения растут беспорядочно, в случайной последовательности. Но правда в том, что окончания каждой ветки, листа, стебля, почки или лепестка согласуются с определенными законами.
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