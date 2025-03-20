Машина с подозрительным свертком в Севастополе принадлежит бывшему командиру украинского «Беркута», который разгонял Майдан Севастопольские СМИ утверждают, что «Рендж Ровер», под на днищем которого обнаружили подозрительный сверток, принадлежит сенатору Совфеда Сергею Колбину.
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