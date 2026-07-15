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Widow Of Butler Rally Victim: Trump Assassination Attempt Was "An Inside Job"

Widow Of Butler Rally Victim: Trump Assassination Attempt Was "An Inside Job"

Widow Of Butler Rally Victim: Trump Assassination Attempt Was "An Inside Job" Two years after a gunman opened fire at a campaign rally in Butler, Pennsylvania, killing one attendee and wounding President Donald Trump, the widow of the man who was slain has expressed deep skepticism about the circumstances of the attack.

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