Widow Of Butler Rally Victim: Trump Assassination Attempt Was "An Inside Job" Two years after a gunman opened fire at a campaign rally in Butler, Pennsylvania, killing one attendee and wounding President Donald Trump, the widow of the man who was slain has expressed deep skepticism about the circumstances of the attack.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии