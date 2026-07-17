Более 5 тысяч раз воспользовались услугой расчета платы за изменение ВРИ земельного участка в Подмосковье

С начала года на региональном портале услугой по предоставлению расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка в Московской области воспользовались около пяти тысяч раз.
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