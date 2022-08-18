Арестович: Турция и ООН могут предложить Киеву прекращение огня и отказ от юга

Президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш могут попробовать убедить лидера Украины Владимира Зеленского прекратить огонь и отдать юг страны, заявил внештатный советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш могут попробовать убедить лидера Украины Владимира Зеленского прекратить огонь и отдать юг страны, заявил внештатный советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.
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