Такого от нее не ожидали: стало известно о тайном романе Кейт Миддлтон

Принц Уильям едва не потерял навсегда свою супругу. Принц Уильям мог потерять свою Кейт LEGION-MEDIAЗа 12 лет брака Кейт Миддлтон и принц Уильям успели заслужить репутацию стабильной и любящей пары, с нежностью и заботой воспитывающей своих троих детей — 10-летнего Джорджа, 8-летнюю Шарлотту и 5-летнего Луи.