Финансовый крах и многозначительное молчание: как дети Чубайса отдувaются за бегство отца

Имя Анатолия Борисовича более 30 лет было на слуху. Как, впрочем, и его спорные деяния. Начав карьеру в далеком 1991-м экономическим советником Собчака, в декабре 2020-го закончил ее спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития.